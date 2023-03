Eesti ÜRO veekonverentsil: veeprobleemid nõuavad uut lähenemist

ÜRO soovib survestada maailma riike astuma otsustavaid samme vee senisest jätkusuutlikumaks majandamiseks. Veekonverents leiab taas aset pärast ligi 50-aastast pausi. Paljud küsimused, mida arutati ÜRO esimesel veekonverentsil 1977. aastal Argentiinas, on aga endiselt lahendamata.

Kohtumisel Eestit esindava keskkonnaministeeriumi kantsleri Meelis Mündi sõnul on Eesti vee- ja kanalisatsioonisüsteemide renoveerimisse investeeritud viimase kümne aastaga üle ühe miljardi euro.

«Kõige pakilisemad keskkonnaohtlikud reostuskolded on likvideeritud, kuid jätkuvalt oleme hädas maismaalt veekogudesse sattuva murettekitavalt suure hulga toitainetega,» lausus Münt. «Praktika näitab, et peame oma senist lähenemist muutma ning hakkama jälgima merealasid koos iga merre suubuva jõega. See nn allikast mereni terviklik lähenemine aitab meil paremini aru saada, kust reostus tegelikult pärineb ning kus ja kuidas oleks kõige efektiivsem merre jõudvat reostust vähendada,» selgitas ta.