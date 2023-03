Pevkur: koalitsioonilepingu järgi tuleb Eestisse kaitsetööstuslinnak

Mis te arvate Meelis Oidsalu mõttest, et Tapale on vaja rajada kaitsetööstuslinnak? «Mulle tundub, et Meelis Oidsalu on juba näinud koalitsioonilepngu teksti, sinna me sarnase mõtte kirja panime. Selline ala võiks olla Eestis, kuhu koondada kokku erinevad kaitsetööstusettevõtted. Nad peaksid olema kusagil meie sõjaväeosa juures - eeldatavalt Tapal, kus on esimene jalaväebrigaad ja kus saab ka testida,» vastas Pevkur.

Euroopa Liit jõudis kokkuleppeni, et aasta jooksul saadetakse Ukrainasse miljon ühikut suurtükimoona. «See oli Eesti ettepanek, kui vaadata tavapärast ELi protseduuri, siis me saime vägiteoga hakkama. Kogu meeskond, kes selle nimel vaeva nägi, nad vajavad suurt tunnustust,» rääkis minister Pevkur.

«Meie eesmärk oli miljon mürsku selle aasta jooksul, kuid siin on mitu tegurit: tootmisvõimekus, riikide enda ladudes olevad võimekused, logistika, Ukraina enda võimekus neid kõike ka kasutada jne. Ajalooline on see sellesmõttes, et kui sa saad ELis otsuse viie nädalaga - see on erakordne,» lausus Pevkur. Ta lisas, et ei tasu kahelda, kas Ukrainal on seda vaja, on küll.

Pevkur kinnitas, et Venemaa ületab Ukrainat oluliselt raketilaskudega. «Laskemoona, mida seal läbipõletatakse on suur hulk, kahjuks saab ka suur hulk inimesi surma - see võitlus käib vabaduse ja vaba maailma eest,» lausus Pevkur.

ELi kaitsetööstuse võimekus ei ole eriti suur? «See oli ettepaneku väga suur osa. Teine suur osa oli sellest, et ELi tööstused hakkaksid tööle. 30 viimase aasta jooksul on puudujääk kollossaalne,» vastas Pevkur. Ta lisas, et Eesti on näiteks ühelt Euroopa kaitsetööstusettevõttelt ära ostnud eelmisel aastal kogu aasta või kahe toodangu. «Ma väga loodan, et nende otsustega, mis ELis tehti, näevad ka tööstused, et ei ole valikut,» rääkis Pevkur.