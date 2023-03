Kõrge aunimetuse pälvinud Eesti teadlasi ootavad ees kolmepäevased pidustused

Mis on ühist Soome presidendil Sauli Niinistöl, kliimaaktivistil Greta Thunbergil, füüsik Madis Noppelil ning kirikuloo professoril Riho Altnurmel? Õige vastus on, et kõigile neljale andis Helsingi ülikool tänavu audoktori nimetuse. Nii nagu see omal ajal omistati Paul Aristele või Lennart Merile.