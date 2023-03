OTSE POSTIMEHEST ⟩ Tsahkna: koalitsioonikõneluste raskem osa on veel ees

Seekord on läbirääkijatel pärsi kõva mandaat, kolmel erakonnal on riigikogus 60 kohta ja valija andis meile ka maailmavaatelise mandaadi. Eelmise riigikogu koosseisu suur probleem oligi selles, et ilmavaatelist koalitsiooni oli võimatu kokku panna, ükskõik millisesse koalitsiooni oli sisse kirjutatud maailmavaateline konflikt. Just seetõttu eelmised valitsused ka suuri otsuseid ei langetanud, kogu aeg oli mingi omavaheline kisklemine. Seekord on uuendusmeelsuse ja liberaalsuse mõtte sarnasus olemas ja see annabki võimaluse rääkida, mida tegelikult teha võiks. Valijatel on ju mingi lootus, et äkki tulevad muutused ja ollakse valmis vähemalt läbi arutama suuremaid reforme. Kuigi erakondadel on oma programmid, vaatame me siiski asju valdkondade kaupa, et mida tuleks teha paremini, kui on senini tehtud. See on nende läbirääkimiste positiivne pool, teine pool on see, et raha ei ole. Nii et seetõttu tuleb ka vaadata, mida tegelikult on võimalik teha. Mina võtan kehva eelarveseisu kui võimalust, rääkida päris muudatustest. Ehk siis raha jagamise võimalust sellel koalitsioonil ei ole, lihtsaid lahendusi ei ole olemas ja seepärast ma arvangi, et Eesti 200-l, kes küsis ju reformide jaoks mandaati, on selle laua taga väga hea positsioon - tulla värske tuulena sisse ja pakkuda välja lahendusi.