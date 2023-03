Parkimishuligaane tuleb juurde, aga head rohtu nende vastu pole

Seda, kas parkimisrikkumiste arv on oluliselt kasvanud või on inimesed selles küsimuses lihtsalt tundlikumaks muutunud, polegi võimalik täpselt aru saada. «Sissetulevate kõnede arv on kasvanud. Kui rikkujate arv on viimase paari aasta jooksul enam-vähem sama püsinud, siis kõnesid ja teavitusi tuleb rohkem. Seda meil pole võimalik täpselt öelda, et kas rikkumiste arv on kasvanud või on inimesed hakanud aktiivsemalt rikkumistest teatama,» lausus mupo juht.

Toompere sõnul on inimesi häirivate rikkumiste puhul enamasti tegu kõnniteel sõitmise või peatumisega. Need aga on asjad, mille eest mupo kedagi karistada ei saa. «Seadusandja ei ole meile selleks volitust andnud. Meie saame karistada ainult valesti parkijaid,» ütles Toompere.

Nii eelmisel kui üle-eelmisel aastal tegi mupo aastas üle 30 000 hoiatustrahvi. Laias laastus oli nendest üks kolmandik kõnniteel parkimise, üks kolmandik liiklusmärkide eiramise ja üks kolmandik haljasaladel parkimise eest.