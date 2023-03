Meedialiidu esindajad kaitsesid europarlamendis Eesti väljaandjate seisukohti

Viirmaa-Treifeldti sõnul oli teemaks Euroopa Media Freedom Act (EMFA). «Meedialiidu jaoks oli tegemist väga olulise võimalusega kaitsta meie seisukohta Brüsselis,» ütles Viirmaa-Treifeldt. Ta lisas, et EMFA tahab allutada ajakirjandust Euroopa Komisjoni järelevalve alla ega kaitse toimetuste loodud sisu piisavalt vahendusplatvormide eest.

Kolmandaks peatus Männiko avaliku ja erameedial. EMFA näeb ette, et avalik-õiguslikule meediale tuleb toimetusliku sõltumatuse tagamiseks anda piisav raha. Männiko sõnul on keeruline mõista, kuidas riigi rahastus võiks tagada ajakirjandusliku sõltumatuse. Ta lisas, et sõltumatus ja meediaeetika kehtivad ka erameediale ning seepärast ei tohiks avalikul ja erameedial vahet teha.