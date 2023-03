Akkermann: sanktsioonide rikkumisi on tuvastatud üle 1500 juhtumi

«Rääkides rahapesu ja terrorismivastase võitluse prioriteetidest, on meie arvates sanktsioonide tõhus, sihipärane ja ühtne rakendamine ülimalt oluline. See aitab võidelda sanktsioonidest kõrvalehoidmisega,» lausus rahandusminister Akkermann.

Ministri sõnul on eesmärgiks peatada Venemaa agressioon ja Kremli heidutamiseks on valitud sanktsioonide tee. Jätkuv agressioon aga tähendab jätkuvat majandussanktsioonide karmistamist. «Seda öeldes mõistame, et nende sanktsioonide tõttu kannavad sõja kulusid ka meie ühiskonnad. Loodetavasti peatab meie tegevus ühel päeval hukkunute arvu kasvu ja sunnib Venemaad oma vägesid Ukrainast välja tõmbama,» lausus Akkermann. «Niisiis, olukord on kriitiline ja eesmärk on selge, kuid ülesanne on raske.»

Tema sõnul tuleb kindlasti rohkem pingutada sanktsioonidest möödahiilimise meetmete tugevdamiseks ja kõik võimalikud lüngad sulgema. «Me kõik oleme pidanud pingutama, nii avalik sektor kui ka konkreetselt vastutavad isikud. Sanktsioonide rikkumisi on tuvastatud üle 1500 juhtumi,» tõdes minister.

Akkermanni sõnul on täheldatud ka krüptovaluuta rolli suurenemist sanktsioonidest mööda hiilimisel. Eelkõige kasutatakse virtuaalvaluutat just selleks, et varjata vara päritolu ja tehingu vastaspoolt. Eesti ei ole keelanud virtuaalvara ega erarahakoti omamist. «Ükski virtuaalvara teenus ei ole keelatud, kuid kes soovivad selliseid teenuseid Eestis osutada, peavad järgima rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise reegleid ja kehtivaid õigusakte,» lausus rahandusminister.

Hiljuti läbis Eesti ka Euroopa Nõukogu ekspertkomitee MONEYVAL auditi , mis hindas positiivselt Eesti võimekust rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võidelda. «Eesti on seadnud prioriteediks rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse ning töö jätkub,» kinnitas minister.