POLITSEISKANDAAL ⟩ Heldna fiktiivse lepinguga on seotud viis PPA töötajat, sealhulgas keskkriminaalpolitsei juht

«Praegustel andmetel oli Eerik Helda PPAsse tööle vormistamisega seotud viis inimest. Lisaks Elmar Vaherile on nende seas Priit Pärkna, kes 2019. aastal oli PPA toonase teabehaldus- ja menetlusosakonna juht. Samuti puudutab see Aivar Alaveret, kes on keskkriminaalpolitsei juht, Toomas Lõhmust, kes on keskkriminaalpolitsei operatiivbüroo juht ning üht PPA personalispetsialisti,» ütles Belitšev Postimehele.

Ta kinnitas, et need mehed tööl praegu ei jätka. «Meie jaoks on oluline, et organisatsioonis oleks töö võimalikult vähe häiritud ja on selge, et juhtumiga seotud inimesed ei saa oma tööülesandeid praeguses olukorras edasi täita. Ootame kindlasti uurimiselt vastuseid, seni täidavad nende inimeste asendajad.»

Belitšev nentis, et tal on väga kahju, et sellised kahtlused on tekkinud ja kindlasti on see organisatsioonile suur löök. «Praegu on oluline tõde välja selgitada ja samal ajal tagada tavapärase töö jätkumine. Teeme kaitsepolitsei ja prokuratuuriga igakülgset koostööd, et selles asjas selgus saada. Sain sellest juhtumist teada eile ja olen sellest ajast alates suhtluses koostööpartneritega kui ka asutuse sees kolleegidega suhelnud, et asjaolud välja selgitada. Siseministeerium on algatanud ka teenistusliku järelevalve rotatsioonide osas. PPA vaatab kindlasti ka sisemiselt üle kõik praegused rotatsioonid ja hindame, kas need on mõistlikud,» ütles Belitšev.