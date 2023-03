Endised politseijuhid on ameti maine pärast mures

Aastatel 2002-2003 keskkriminaalpolitsei direktorina tegutsenud Anvelt ise probleemi roteerumise süsteemis ei otsiks. Ta toonitas, et konkreetse juhtumi puhul on oluline rotatsiooni ehk lähetuse eesmärgipärasus. «Eesmärgipärasust tuleb iga kord hinnata ja antud juhul on kaitsepolitsei hinnang ühtmoodi ja Elmar Vaher hindab seda teistmoodi.»

Anvelt selgitab, et kuigi roteerimine toimub ka väljaspool politseid, siis on see mitukümmend aastat juba tavaline politseiteenistuse osa, mis toimub lihtsalt väljaspool organisatsiooni. «See on nii organisatsiooni kui ka riigi huvides.»