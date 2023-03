TalTechi professori Jarek Kurnitski sõnul vastab Eesti tänane renoveerimismaht täiesti Euroopa keskmisele. «Me ei eristu ei heas ega halvas mõttes. Oleme renoveerimises ühe protsendi tasemel ehk aastas tehakse korda üks protsent hoonefondist. See ei tähenda, et kogu Eesti hoonefondi kordasaamiseks kuluks sada aastat, sest 25 protsenti sellest juba on heas korras, päris kõike ei pea üle tegema,» rääkis Kurnitski.