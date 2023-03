Kapo hoiatuste eiramine ja peomelus lobisemine sai PPA tippudele saatuslikuks

«Mu jaoks on see arusaamatu – Vaher võib olla veidi ülbe, aga ta ei ole loll. Ja sa riskid oma karjääri lõpusirgel oma mainega ühe mehe pensioni pärast. Ja kui sulle öeldakse kapost, et ära tee seda, siis sa ikka teed,» arutles üks asjaga kursis olev riigiametnik. Vaher teadiski väga hästi – ta kinnitas Postimehele, et on sel teemal kapoga vaielnud juba kolm aastat.