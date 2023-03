Ukraina on esitanud Soomele taotluse kõnelusteks Hornetite osas

Ajalehe Helsingin Sanomat andmetel on arutelutaotlus reaktsioon peaminister Sanna Marini kommentaaridele selle kuu alguses toimunud visiidi ajal Ukrainasse.

Marin ütles, et on avatud kõnelustele hävituslennukite Ukrainale andmise üle ja seda hoolimata võimalikust kriitikast kodumaal ajal, mil Kiiev on palunud kaasaegsemaid relvasüsteeme võitluseks Venemaa vastu.