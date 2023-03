VIDEO ⟩ Pevkur: omavalitsused hakkavad kaitseväe harjutusalade eest saama suuremat talumistasu

«Soodla harjutusväljakuga on inimestel erinevaid emotsioone. Tasub meenutada, et Soodla harjutusala alustati valitsuse otsusega 2015. aastal,» alustas Pevkur madalal häälel.

«Sa ütled nii dramaatiliselt seda...» ütles välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa).

«Sest nüüd, kaheksa aastat hiljem on tekkinud uus avastus, et Soodlas on harjutusala,» jätkas Pevkur juba rõõmsamalt.

Tema sõnul on Harjumaale Soodla veehoidla põhja- ja lõunakaldale rajatava harjutusala keskkonnahindamine tehtud ning sellega toodi avalikkuse ette ka eskiis, millega inimesed saavad tutvuda ja selle kohta küsida. «Harjutusalasid on meil vaja. Me ei pääse sellest kuhugi,» lisas kaitseminister.

«Otsus, et Soodlas on ka harjutusala, tehti 2015. aastal. Liigume sellega edasi, samuti nagu ka Nursipaluga,» rääkis Pevkur. Soodla harjutusala suurus on 36,8 ruutkilomeetrit ja selle ohuala 19,2 ruutkilomeetrit. Erinevalt Nursipalust ei ole Soodla harjutusalal ühtegi põliselanikku, seega selle rajamine otseselt ühegi inimese kodu ei puuduta. Harjutusala ümbruskonnas elab umbes 400 inimest.

Pevkur ütles, et kaitseväe laskealade laiendamisel ei ole meil valikut. «Kui me tahame, et kaitsevägi oleks võimekas, siis harjutusalasid on vaja, ja loomulikult on meil see teema olnud juba ka koalitsiooniläbirääkimistel,» rääkis Pevkur.

Tema sõnul on kindel, et talumistasu tuleb tõsta ja see tuleb tuua valitsuse tasandile. «Me kehtestame selle määrusega, tõstame neid summasid omavalitsustele, ja siis saab juba omavalitsus otsustada, kuidas ta selle kohalikele elanikele tagasi suunab. Kas see on tee rajamine, mingi kohalik kiigeplats või midagi muud,» ütles Pevkur.