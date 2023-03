GALERII ⟩ Loometöötajad korraldasid Stenbocki maja ees piketi

Samal ajal, kui valitsusliit täna kultuurivaldkonna teemasid läbi arutas, avaldasid kultuuritöötajad Stenbocki maja ees meelt. «Kultuurivaldkonnas on peamine mure loovisikute toimetulek – sotsiaalsed garantiid ja õiglane tasustamine. Soovime, et loovisikute toetamine kajastuks koalitsioonileppes,» on meeleavaldajate sõnum.