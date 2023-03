Tegelikult kultuuriinimesed küsisid õiglast tasu oma töö eest ja sotsiaalseid garantiisid, mida kõik inimesed täna Eestis tahavad. Ma usun, et see ei olnud protest, et andke lihtsalt raha juurde, vaid lihtsalt see, et täna see olukord loovisikutel ja vabakutselistel on väga ebastabiilne. Need küsimused on olnud aastakümneid laua peal, kuidagi on inimesed hakkama saanud, aga täna kindlasti erinevad kriisid on nii palju mõjutanud, et kui me tahame tagada mitmekesist kultuuri, mis siin Eestis on, siis me peame ära lahendama ka loovinimeste küsimuse.