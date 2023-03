NÄDALA LOOMAAED ⟩ Kevadised meeleolud jõudsid jääkarude südameisse

Loomaaia inkubaatoris 7. märtsil koorunud habekotkatibu, kes nüüd kenasti sirgub loomaaednike hoole all, on võrreldes varasemate aastate järelkasvuga eriti suur ja tugev. On lootust, et tegemist on emaslinnuga. Kullimägi on osaliselt külastajatele suletud, kotkad valmistuvad pesitsemiseks või juba istuvad pesal.