Peaminister Kallas: Ukraina laskemoonahange kinnitab, et Eesti häälel on kaalu

Peaminister Kaja Kallase sõnul on Ukraina meilt korduvalt palunud kiiremat relvaabi, viimati tegi seda veebruaris Brüsselis Euroopa Liidu riigi- ja valitsusjuhtidega kohtudes Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi. «Seetõttu pakkusin eelmisel ülemkogul välja, et võiksime Euroopa Liidus ühiselt Ukrainale laskemoona hankida. See on kõige kiirem ja efektiivsem viis, kuidas ukrainlasi praktiliselt, nüüd ja kohe lahinguväljal aidata,» ütles Kallas.

«Mul on hea meel, et täna andsime lõpliku heakskiidu Euroopa Liidu välis- ja kaitseministrite otsusele, mis võimaldab selle plaani ellu viia. Euroopa Liit saadab järgmise 12 kuu jooksul Ukrainale 1 miljon 155-millimeetrist suurtükimürsku,» sõnas peaminister. «See, et ideest teostuseni kulus vaid veidi enam kui kuu, näitab, et Euroopa Liidu pikaajalist pühendumust, soovi ja suutlikkust kiirelt ja paindlikult Ukraina nimel tegutseda. Aga see on ka kinnitus sellest, et Eesti häält võetakse kuulda ja meie ettepanekutel on kaalu,» lisas Kallas.

Peaminister märkis, et lisaks Ukraina toetamisele saadame nüüd ka tugeva ja selge signaali Euroopa kaitsetööstusele ning uued tellimused annavad toomisele sisse uue hoo. «See on oluline ka laiemalt Euroopa kaitsevõime kasvatamiseks, sest elame ajal, mil meil kõigil tuleb senisest enam investeerida oma kaitsesse,» lisas Kallas.