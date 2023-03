«See on usaldamatus kuubis, kui poliitilisel võimul on selline laveerimisulatus,» nii põrutas Lääne-Virumaal Vinni vallas asuva Ivaski talu peremees Rait Vaher, kelle metsast arvas riik 35,21 hektarit lendorava püsielupaiga sisse. «Praegu käib tuututamine, et anname metsaressursile kõrgema lisandväärtuse. Aga see inimene, kes kasvatab selle ressursi, on 15 aastat oodanud ja kardan, et jääb ka ootama.»