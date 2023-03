Riigikorralduse teemal arutades leiti, et erakondade järelevalvet tuleks tugevdada, et nende rahastusmudel oleks läbipaistvam. Reformierakonna esindaja Mart Võrklaev sõnas pressikonverentsil, et erinevalt eelmisest koalitsioonist on praegusel tahtmist selle teemaga tegeleda. Samuti plaanitakse vaadata üle mitteerakondlikud ühendused ja organisatsioonid, et rahastamine käiks ka erakondade, mitte aga teiste organisatsioonide kaudu.