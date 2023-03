Zelenskõi kutsus Euroopat üles jõupingutuste koondamisele

Eelkõige on see viivitus Ukraina armee kaugmaarakettide ja kaasaegsete lennukitega varustamisel. Samuti viivitused uute karmimate sanktsioonipakettide vastuvõtmisel, Ukraina rahuvalemi elluviimisel, ülemaailmse rahutippkohtumise korraldamisel ja Ukraina Euroopa Liiduga lõimumisel.

«Me võime korraldada rahutippkohtumise mõnes maailma pealinnas – ühes Euroopa pealinnas. Kas see ei annaks Euroopale globaalset jõudu juurde? See annaks kindlasti juurde,» rääkis Ukraina riigipea.

«Tulemused on ilmselged: seisame sissetungijale sõjas vastu ja meie institutsioonid tegutsevad kõigest hoolimata. Töötavad finantssüsteem, pangad ja kõik avalikud teenused ning toimib sotsiaalsfäär. On oluline, et Ukraina ja Euroopa Liidu lõimumisega ei viivitataks,» ütles president.

President toonitas, et sõda õpetab riigijuhtidele, et liitlastevaheline ausus tagab võidu.

«Ma märkisin ausalt ära viis peamist ohtu, viis põhjust selle sõja venimiseks ja rahu kaugenemiseks. Peame tegema kõik, et ei oleks viivitusi. Ja me saame seda tõesti teha. Euroopa teab, kuidas otsustav olla. Ma tean, et osatakse väärtustada aega. Iga kohtumine, iga arutelu, iga meie ühise töö päev toogu lähemale rahu tagasitulekut ning meie maa ja kogu Euroopa vabastamist Venemaa kurjusest. Kui Euroopa viivitab, siis võib kurjusel aega olla jõudu koguda ja sõjale paremini häälestuda. Teie võimuses on seda ära hoida. Meie ühine tugevus on vabastada Ukraina sel aastal Venemaa agressioonist,» lisas Zelenskõi.