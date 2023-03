Hersoni oblastis on peaaegu täielikult hävitatud kümned külad

«Naasin Hersoni oblastist – minu päev oli pühendatud eelkõige sellele meie piirkonnale. Sain ülevaate julgeolekuolukorrast. Me reageerima igale vaenlase tulistamisele vastutulega. Okupant teab, et me ei andesta terrorit ega unusta eales. Täna ründas Vene armee taas Hersoni oblastit, mille seas Berislavi, kus okupantide sihtmärkideks olid kohalik administratsioonihoone, elumajad ja muuseum. Isegi Berislavi ajaloomuuseum on Venemaale mingil põhjusel oht. Täiesti mõttetu ja puhtalt terroristlik riik. Mille me neutraliseerime,» lubas riigipea oma igaõhtuses videosõnumis.

President tõi välja, et Hersoni oblasti vabastatud territooriumil on okupant hävitanud peaaegu täielikult üle 50 küla. Mõnes kohas on purustatud enam kui 90 protsenti asulate hoonetest.

«Kuid isegi sellistesse küladesse naasevad inimesed ja see on tõestus, et elu võidab. Täna olin ma ühes suurimas sellises külas Posad-Pokrovskis. Enne Venemaa sissetungi üks suuremaid. Ja me teeme kõik selle küla uuesti ülesehitamiseks,» ütles Zelenskõi.

Ühtlasi avaldas riigipea tänu kõigile, kes aitavad taastada piirkonnas normaalset elu pärast Vene kurjust.