Austini sõnul saatis Xi ja Putini kohtumine häiriva sõnumi

Austini sõnu vahendasid uudistekanalid Ukrinform ja Unian.

«Minu arvates saadab Xi visiit Putini juurde ja seal mitu päeva viibimine väga häiriva sõnumi, toetussõnumi,» sõnas Austin.

Pentagoni juht märkis, et kuigi praegu puuduvad tõendid selle kohta, et Hiina oleks Venemaale niiöelda surmavat sõjalist abi osutanud, siis sai Xi visiit Moskvasse ja tema kohtumine Venemaa diktaatori Putiniga sisuliselt «toetusavalduseks» Vene presidendile, mis iseenesest on «väga häiriv».

Austin märkis, et kui Hiina annab Venemaale materiaalset toetust, siis avaldab see potentsiaalselt mõju Venemaa sõja jätkumisele Ukraina vastu.

Hiina ei ole diplomaatilise toetuse suurendamisest hoolimata andud Venemaale olulist sõjalist abi, kinnitas päev varem USA välisminister Antony Blinken.

«Täna ei ole me näinud neid seda piiri ületamas,» ütles Blinken vastuseks senatikomitee küsimusele, kas Hiina annab Venemaale «surmavat abi».

Blinken on nädalaid avalikult hoiatanud, et Hiina vaeb Venemaa palvet saada relvi võitluseks Ukrainas, ja mõnedel teadetel on Hiina firmadel kavas tarnida Venemaale piiratud koguses relvi.

Nädala algul külastas Moskvat Hiina president Xi Jinping, et arutada Hiina relvarahuettepanekut. Washington suhtub Pekingi rahualgatusse skeptiliselt, sest kardab, et Venemaa kasutaks pausi lahingutes vägede ümbergrupeerimiseks.