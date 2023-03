Helgi Erilaid: «Õudne on otsesaates naerma hakata»

Kuidas saab inimene muusikast nii palju teada?

Peab oskama entsüklopeedia lahti võtta. Rockientsüklopeediaid on maailmas tohutu hulk, ega siis kõike ei saa peas kanda. Ma ei ole kunagi üritanudki seda kõike endale pähe toppida ja vähemalt aastaarvude peale on mul võimatult halb mälu. On arvutid, on Internet, mida ma küll harva kasutan, sest ma eksin seal ära, ei ole viitsinud õppida. Aga ma luban, et õpin.

Peast ma ei räägi, ikka on tekst ees. Sest tekst on fakte täis ja nagu ma ütlesin, ma ei leia, et peaks neid pähe õppima. Ja kui kõigepealt jutt kirja panna, on tulemus parem.

Helgi Erilaid arvab, et olla hääl raadios on täiesti piisav tuntus. Foto: Peeter Langovits

Kas te mängite oma plaadivarusid?

Nii seda kui teist. Siin, Raadio 2s on võrdlemisi viisakas fonoteek, kust leiab ka juba igasugust muusikat, mitte ainult tümpsumist. Aga kui tahad mängida asju, mida teised ei mängi, tuleb ikkagi oma plaaditagavarade poole pöörduda. Minu plaadid on küll suures osas vinüülplaadid, on kassette ja isegi linte. Keegi neid enam suurt ei kasuta, aga minul on nad siin veel olemas.

Mis muusika see on, mida keegi teine ei mängi?