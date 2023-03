Koolide sulgejad on Lääneranna volikogus ülekaalus

Virtsu ettevõtja vallavolilnik Mardo Leiumaa tegi ettepaneku jätta koolireformi punkt päevakorrast välja. Leiumaa märkis, et koolireform on volikogu päevakorda võetud kiirustades, see on tekitanud palju arusaamatust ning seda pole kogukondadega arutatud. Leiumaa lisas, et vallavalitsus on eelnõus jätnud koolide kulust kallutatud pildi.