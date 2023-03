Amet: Sõnajalgade tuulik murdus polte kahjustanud niiskuse tõttu

Kindlustusfirma leidis ekspertarvamuses, et tuuliku masti murdumise põhjuseks oli elementide vaheliste kinnituspoltide väsimine ja purunemine pinge all. Lähiminevikus on analoogseid juhtumeid poltide väsimisest tingituna olnud mujal maailmas, näiteks 2015. aasta detsembris Rootsis Lemnhulti tuulepargis, 2022. aasta veebruaris Inglismaal The Pant-y-Wal tuulepargis ja 2022. aasta juulis Rootsis RWE tuulepargis.