Villu Kõve ei mõista, miks peljatakse juristieksamit

Kõige suurema probleemina näeb Kõve siiski personalipoliitikat. «Õpetavad inimesed nö tänavalt! «Tule õpeta midagi, sa oled advokaadibüroost, sa oled kohtunik...» On jõutud sinnamaani, et üldse kedagi leida, ja lisaks puudub ülikoolides süstemaatiline õppekavadega tegelemine. Ma olen ka õigusteaduste direktorile öelnud: võta 10-15 aasta plaan ja vaata neid aineid, mida õpetatakse, ja siis vaata õpetajaid – kas on järelkasvu. Ühe õppejõu ettevalmistamine on kümneaastane protsess, praegu sellega aga ei tegeleta ja ei ole ka mingisugust motivatsioonipaketti noortele. Me tahame, et õpetaks helgemad pead, mitte aga inimesed, keda me ei taha isegi õppimas näha seal. See on täiesti surnud ring, nii meil kui ka näiteks ITs. Rahastamise suurendamine seda probleemi ei lahenda.»

Kõve sõnul valitsevad õigushariduse vaidlustes eri arusaamad. «Kui riigikohus, prokuratuur ja advokaadibürood soovivad saada korraliku baasharidusega inimesi, siis vastatakse [ülikoolist], et võiks olla mingeid mooduleid ja struktuure, natukene siit ja sealt… aga sel juhul ei saa me advokaate ega kohtunikke. Me ei saa lasta latti nii madalale, et paneme paar kursust juurat läbinud inimesed kusagile ametisse. Ma olen natukene pettunud Tartu Ülikoolis. Ma olen nii palju vaeva näinud, et ülikool ise tunnistaks, et midagi on valesti. Aga tundub, et võimetus seda tunnistada on niivõrd suur.»