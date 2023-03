Villu Kõve: hariduse tase on alla käinud

Justiitsministeeriumi juuraeksami eelnõu on mõni ministeerium juba kooskõlastuseta jätnud.

«Kõik hakkab pihta sealt, et mis selle hariduse eesmärk on: mida me ootame õigushariduse puhul,» lausus Kõve seitse kuud tagasi avaldatud videos. «Läbi sajandite on õigusharidus olnud eliitharidus. Neil, kes selle omandasid, oli teatud kvaliteedimärk küljes. See tagas töö ja see tagas sissetuleku, selle tagamiseks olid aga eeldused olemas. Nüüd oleme lati alla lasknud ja viskleme nendes hädades.»

Tema sõnul soovitakse, et võimalikult paljud saaks Eestis odavalt õppida ning et liiga palju tudengeid ülikoolist välja ei kukuks.

«See kõik viib meid sinna, et haridus ongi alla käinud, nagu näitavad ka tulemused. See ei ole ainult Eestile omane, vaid ülemaailmne mure,» rõhutas Kõve. «Üle maailma on käimas hariduse devalveerimine, soov viia see massidesse, mis on ühtpidi muidugi mõistetav. Levib tahtmatus, suutmatus või soovimatus välja öelda, et see ei ole kõigile jõukohane. Ma olen näinud inimesi, kelle puhul tekib küsimus, kuidas on nad jõudnud teisele kursusele. See latt on tõesti alla lastud.»

Kõige suurema probleemina näeb Kõve personalipoliitikat. «Õpetavad inimesed n-ö tänavalt! «Tule, õpeta midagi, sa oled advokaadibüroost, sa oled kohtunik...» On jõutud sinnamaani, et üldse ükskõik keda leida, ja lisaks puudub ülikoolides süstemaatiline õppekavadega tegelemine.»