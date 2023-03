Kõlvart: tuleb selgeks teha, kas Keskerakond üldse suudab valitsusvastutust võtta

Pärast valimisi tekkis nii erakonna sees kui väljaspool erakonda ootus, mis saab edasi. Ka minul tekkis küsimus, kas meil tõesti on kõik korras ja midagi ei olegi vaja muuta. Ise tundsin küll, et inimesed ootavad mingit sõnumit, aga nädal läks mööda ja mingit sõnumit ei suudetud anda. Minu arvates on praegu erakonna jaoks väga tähtis olukorda analüüsida ja öelda ausalt, mis saab edasi. Just seetõttu tegin ettepaneku kutsuda kokku kongress, mis ongi see koht, kus erakonnaliikmed kohtuvad, et otsustada, mida teha. Ühtlasi andsin selge sõnumi, et mina olen valmis kandideerima erakonna juhiks ja võtma vastutuse. See ei ole isiklike ambitsioonide küsimus, sest minult on ka varem küsitud, kas ei ole mitte õige aeg pürgida erakonna juhi kohale. Kui mind ajendaksid isiklikud ambitsioonid, oleksin kandideerinud juba mitu aastat tagasi. Aga nüüd on käes kriitiline hetk, mil tuleb mõelda erakonna tuleviku peale.