E-riigi loomine ja ülalpidamine maksab aastas sadu miljoneid eurosid. Üheainsa suure ja rammusa IT-projekti hanke maksumus võib olla üle 10 miljoni euro, kuid selliseid hankeid korraldavad Eesti riik ja tema asutused aastas palju. Kümme miljonit on aga summa, mille eest võiks ehitada maja, koguni väiksema pilvelõhkuja. Näiteks Tallinnasse Tornimäele parajasti kerkiva hiiglasliku 26-korruselise Skyoni ärihoone maksumuseks märkis Postimees 2021. aastal 25 miljonit. Kurikuulus SKAIS2 ehk sotsiaalkaitse infosüsteem, mida on algusest peale kimbutanud ühel või teisel moel kehastuv ebaõnn, on neelanud raha jämedalt võttes samas suurusjärgus. Kas pole pisut palju kulutada programmeeritavale koodile, mis pole liiatigi sajaprotsendiliselt täitnud talle pandud ootusi?