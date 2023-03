Eelmisel aastal pakkus USA kohtukull meelelahutust Johnny Deppi ja Amber Heardi kohtuprotsessiga, nüüd on võimalus kaasa elada arveteklaarimisele näitleja Gwyneth Paltrow ’ ja ühe silmaarsti vahel. Väidetavalt olla näitleja 2016. aastal sõitnud mehele otsa, mille tagajärjel too sai tõsiseid vigastusi.

Pensionil oleva optometristi Terry Sandersoni (76, pildil) sõnul sõitis Oscari laureaat Gwyneth Paltrow (50) talle mäest laskumisel otsa ja mees nõuab 300 000 dollarit kahjutasu. Paltrow on Sandersoni omakorda laimamise eest kohtusse andnud. Teisipäeval lõppeva protsessi käigus peaks selguma, kas ajupõrutuse saanud ja nelja katkise ribiga jäänud doktoril on õigus. Paltrow aga väidab, et hoopis tema oli kannataja, sest hoopis mees põrutas talle otsa.