SÕLMKÜSIMUS ⟩ Kas eesti kirjandus vajaks puhastust?

Tänavu hilistalvel üllatas kirjandushuvilisi teade, et lastekirjaniku Roald Dahli lood on ilmunud Suurbritannias nüüd ka poliitkorrektseks kirjutatud kujul. Kirjastaja ja kirjanik Tauno Vahter on teinud tähtsamatest muudatustest hea kokkuvõtte ajalehes Sirp ilmunud artiklis «Kas sa «Džuudokvääre» oled lugenud?». Seega tsiteerigem: «[I]galt poolt eemaldatud sõna «paks», tegelasi on muudetud sooneutraalseks, parukatega nõidade kohta on lisatud vabandav märkus, et parukate kandmises pole midagi halba, vapustava härra Rebase kolmest pojast on saanud üleöö kolm tütart» jne.