Põhja-Tallinnas kadunud vanem mees leiti üles

«Rõõm on teatada, et Valdo on leitud. Õhtu jooksul sai politsei mitmeid teateid mehe võimaliku asukoha osas. Kella 22.30 andis tähelepanelik inimene teada, et Valdo viibib ühes Põhja-Tallinna kaupluses. Politseinikud leidsidki kohapeal Valdo, kes toimetati koju,» teatati politseist.