Kapo ei taha Eerik Heldnat politsei ridades näha

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) juhi Elmar Vaheri ja maksuametniku Eerik Heldna kriminaalmenetluse täpseid tagamaid teavad praegu ainult kapo, prokuratuur ja asjaosalised. Fakt on, et kapo hoiatas Vaherit ja viimane ei võtnud hoiatust kuulda. Samas lahkus Heldna kapost aastaid tagasi Postimehe andmeil suure tüliga. «Selge on see, et omal soovil ta ei lahkunud,» nentis üks endine julgeolekutöötaja.