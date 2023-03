Kuku raadio saade «Keskpäevatund» keskendus täna politsei- ja piirivalveameti (PPA) kelmuseskandaalile ning Keskerakonna sisevõitlusele. Stuudios olid Priit Hõbemägi, Ainar Ruussaar ja Ignar Fjuk.

PPA peadirektori Elmar Vaheri ja maksu- ja tolliameti tolliosakonna juhi Eerik Heldna kriminaalkahtlustust kommenteerides pandi rõhuasetus rotatsiooniga ja eripensionitega seotud probleemidele

«Õiguslikult on see väga halvasti reguleeritud. Erinevad ametkonnad, erinevad õiguskeskused annavad sellele väga erinevaid hinnanguid, kas selline lähetamine ja komandeerimine teise ametkonda on alati õiguslikult reguleeritud korrektselt,» nentis Ignar Fjuk. Ta tõdes, et siseministeerium ja justiitsministeerium on olnud teadlikud, kuid pole teinud midagi, et rotatsiooni käigus toimuvaid tegevusi lõpetada või korrastada.

PPA-st on roteeritud 51 inimest ja seega see käitumine on valdav. Ta lisas, et kui siin on mängus ka kapo ja PPA omavahelist hõõrumist, siis selle lahendamisega peaks tegelema siseministeerium.

Ruussaar tõdes, et vaevalt siseminister väga palju ametiasutuste siseelust teada võiks. Talle jäi silma lause, et kapo juhtis Elmar Vaheri tähelepanu seigale enne, kui kahtlustus esitati. Kui sellele ei reageerita piisavalt, siis see on tema sõnul omaette märk.

Priit Hõbemägi tõdes, et eripensionite süsteem on jäänud saapa külge, mida Eesti tassib omadega kaasas. «Eripensionite süsteem loodi selleks, kui vabariigi algusaastatel oli vaja kogenuid ja Eesti vabariigile ustavaid vana režiimi tegelasi õiguskaitseorganitest, kohtutest jms üle vedada uude süsteemi, et nad aitaksid oma teadmistega. Kõik teadmised ei kõlvanud, aga midagi ikka,» meenutas ta.