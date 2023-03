VIDEO ⟩ Reinsalu: Isamaa pidanuks selgemalt välja ütlema, et EKRE ei ole valitsusküps

«Tugev tiimitunne. Inimestel on positiivne rahulolematus. Oleksime soovinud oma programmi ja tiimi pinnalt paremat tulemust. See ongi nüüd hinnang sellele, miks see ei realiseerunud,» muljetas Reinsalu volikogult.

Küsimusele, mida Isamaa kavatseb teha noorte endale meelitamiseks, vastas Reinsalu: «Meie jaoks on oluline, et poliitika puhul me ei püüa näida, vaid oleme see, kes oleme - selle sõnumiga, et Eesti pikema sihi vaated on meie jaoks kandvad, mis puudutab meie rahvastikku, julgeolekut, haridust ja rahva jõukust. Me oleme väärikas, muhe, heatahtlik, edumeelne, konservatiivne, väärtuspõhine poliitikat kandev jõud.»