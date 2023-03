VIDEO ⟩ Lukas teatas volikogul Isamaa aseesimehe kohalt taandumisest. Seeder: sümboolne samm

Seederi sõnul on Isamaa valimistulemused olnud nagu Ameerika mäed ja seega ei saa aastate vaates tulemusi võrrelda. «Kui vaatan poliitika tegemise koha pealt viimast nelja aastat, siis oleme vaieldamatult olnud kõige edukam erakond,» ütles Seeder ja viitas pensionireformile. Seda, et reformi peetakse halvaks, peab Seeder üheks valimistulemuse põhjuseks. «See ei ole toonud meile lisahääli ega poliitilist kapitali, kuna seda on väga teravalt kritiseerinud eelkõige pangandus ja nendega seotud ringkonnad - ja meie konkurenterakonnad ka - ja see on oma mõju avaldanud.»