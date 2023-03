Rahumägi politseijuhtide skandaalist: prokuratuur, te tulistate oma parimaid mehi

«Arvestades, et läbi kriminaalmenetluse asja lahendades on võimalik otsene rahaline kahju, seotud inimestele, loetav miljonites eurodes, võib oletada, et okas, mis sellest inimestele, kes on riiki ja rahvast oma parimas teeninud, hinge jääb on samas suurusjärgus,» märkis Rahumägi.