Liiklusjuhtimiskeskus ei soovita lähitundidel suverehvidega liigelda

Pühapäeva pärastlõunal on riigi põhi- ja tugimaanteed valdavalt niisked või kuivad, kuid Harju- ja Raplamaal vihma- ning lörtsisajust märjad. Keskkonnaagentuur annab teada, et õhtu jooksul läheb Lääne- ja Põhja-Eestis sadu üle lumeks ja teedel suureneb libeduseoht. Kirdetuul tugevneb põhjarannikul ja saartel puhanguti 15 m/s, paiguti tuiskab ja on ka kiilasjääoht. Õhtupoole algav tihe lume- ja lörtsisadu kestab Lääne- ning Põhja-Eestis esmaspäeva lõunani. Märg lumi kleepub seejuures teepindadele, puudele ja elektriliinidele.