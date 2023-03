Salm Vene tuumarelvadest Valgevenes: üritatakse mängida lääne tuumahirmudele

«Sisuliselt see väga suur pommuudis ei ole, kuna Kaliningradis NATO piirile lähedal on venelastel juba aastaid tuumarelvad olnud ja sellisena on neid demonstreeritud,» kommenteeris Salm Postimehele.

Washingtonis baseeruva sõjauuringute instituudi (ISW) värske aruande kohaselt otsustas Putin kasutada olukorda selleks, et Kiievit ja tema liitlasi infokampaaniaga hirmutada. Salmi sõnul üritab Putin eelkõige lootagi sellele, et läänes tekib suurem hirm tuumapommide kasutamise ees. «Lahinguväljal otsest väga suurt muudatust ei ole, aga teisalt on laiemas Ukraina sõja kontekstis tegemist selge eskalatsiooni sammuga, kus üritatakse mängida lääne tuumahirmudele ning loota, et selle tulemusena lääs kehtestab iseendale mingisuguse eskalatsiooni tingimuse,» märkis Salm. «See annab Venemaale võimaluse paremini sõja kulgu kontrollida.»