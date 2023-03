Zelenskõi sõnul on võiduks tähtsad kõigi ukrainlaste jõupingutused

«Pidevalt pööratakse alati maksimaalset tähelepanu olukorrale rindel. Jõhkratele lahingutele, mis võtavad iga päev ja igapäevaselt meie inimeste elusid ning vajavad meie riigi ja ühiskonna pidevat mobiliseerimist. See on vale ja see on ebaõiglane, kui meie rindelt tulevad võitleja saavad sellise tunde, nagu oleks paljude jaoks tagalas sõda juba läbi,» ütles riigipea igaõhtuses pöördumises rahva poole.