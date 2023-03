Iisraelis tulid taas tänavatele sajad tuhanded meeleavaldajad

Teiste seas kirjutas ajaleht Times of Israel, et meeleavaldustel osaleb sadu tuhandeid inimesi. Iisraeli telekanali Channel 12 andmetel osales üleriigilisel meeleavaldusel üle 600 000 inimese.

«Üha kasvav sotsiaalne lõhe on jõudnud armeesse ja julgeolekuasutustesse. See on selge, vahetu ja käegakatsutav oht Iisraeli julgeolekule,» ütles Galant, kes on Netanyahu enda parempoolse Likudi partei liige.