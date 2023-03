Zelenskõi sõnul peaks tsiviliseeritud maailm sel aastal sõja lõpetama

Zelenskõi sõnul on praegu väga oluline, et teabetöös osaleksid kõik, kellel on infomõju.

«See ei kehti ainult ajakirjanike kohta. See kehtib kõigi kohta, kes suudavad levitada tõde agressiooni kohta. Kes suudab maailmale meelde tuletada ukrainlasi ja ukrainlannasid, kes elasid läbi okupatsiooni, läbi kaotuste ja kannatustee. Et Ukraina võitleb vabaduse ja õiguse eest. Meie rahva ja kõigi rahvaste eest, keda ähvardab Venemaa türannia,» rääkis Zelenskõi.

«Pean ütlema, et sõja peatamine sel aastal ja Ukraina vabastamine Vene kurjuse käest on tsiviliseeritud maailma ühine ülesanne. Sest tsiviliseeritud tähendab eelkõige sihikindlust väärtusi kaitsta,» lisas riigipea.

Varem päeval ütles Ukraina kaitseministeeriumi sõjaväeluure juht Kõrõlo Budano, et Ukraina võiduks on 1991. aasta riigipiiride taastamine. Budanov prognoosis ühtlasi, et see aasta toob Ukrainale võidu ja Venemaale võimuvahetuse.