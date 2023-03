Riigikohus ei rahuldanud Grünthali kaebust e-häälte tühistamise kohta

Kalle Grünthal esitas 7. märtsil vaatlejana ja kandidaadina vabariigi valimiskomisjonile kaebuse tunnistada elektroonilise hääletamise tulemused seadusvastaseks. Grünthal leidis, et riigi valimisteenistuse hallataval veebilehel valimised.ee andmete kuvamisel lisandus pärast elektroonilise hääletamise lõppemist neli valijat: «Puudub igasugune mõistlik põhjendus hääletanute arvu suurenemiseks alates 45. minutist pärast hääletamise lõppemist, mis näitab, et elektrooniline hääletamine ei ole usaldusväärne,» märkis Grünthal.

Ta lisas, et valimiste veebilehel oli 4. märtsil kell 18.35 märgitud elektrooniliselt hääletanute arvuks 299 380. «Klõpsates samal kellaajal samal veebilehel hääletamisest osavõtu statistikale, nähtus, et elektrooniliselt hääletanute arv oli 240 105. Erinevus hääletanute arvus oli ühel ja samal kellaajal seega 59 275,» kirjutas Grünthal.

Grünthali väitel kulus elektroonilise hääletamise tulemuste kättesaamisele 3 tundi ja 21 minutit. Tal tekkis küsimus, et mille peale kulusid need kolm tundi. «Elektroonilise hääletamise andmeid saab muuta ainult valimisjaoskonnas hääletades muudetud häälega, st osa elektroonilise hääletamise andmetest tuleb kustutada, sest need ei lähe enam elektroonilise hääletamise tulemuste arvestusse,» lisas Grünthal.

Veel tõi Grünthal kaebuses välja valimisjaoskondade arvutite tarkvara uuendamise valimiste ajal. «Pole selge, kas valimisjaoskondade jaoks on ühtsed käitumisreeglid arvutite sisse- ja väljalülitamise ning öösel ladustamise kohta või on tegemist valimisjaoskondades valimiste korraldajate isetegevuse või seadusrikkumisega. Igasugune tarkvara uuendamine valimiste perioodil on ohtlik, sest ei ole mingit garantiid, et juba olemasolevate ja uute tekkivate andmete vahel säilib kooskõla,» väitis Günthal.