Eestlased aitavad Moldova kübervõimekust parandada

«E-riigi Akadeemia meeskond on peaaegu 20 aastat teinud koostööd Moldova valitsusega, et toetada riigi digiarengut. Viimase aasta jooksul oleme keskendunud Moldova küberturvalisuse suutlikkuse ja vastupanuvõime suurendamisele. Moldova relvajõudude toetamine lisab sellele uue olulise taseme. Teeme tööd selle nimel, et Moldova küberkaitse oleks vastavuses EL-i parimate tavadega,» ütles E-riigi Akadeemia tegevdirektor Hannes Astok.



E-riigi Akadeemia (eGA) viib Moldovas ellu kahte Euroopa Liidu küberprojekti kogumahuga enam kui 5 miljonit eurot. Esimene projekt on Euroopa rahutagamisrahastu (EPF) toetus «Abi Moldova relvajõududele – küberkaitse komponent», mis suurendab Moldova relvajõudude küberkaitse võimekust. Teine on Euroopa Liidu toetusprojekt «Moldova küberkerksuse parandamine», mis suurendab avaliku sektori organisatsioonide ja kriitilise tähtsusega taristu haldajate kübervõimekust, et tagada teenuste kestlik osutamine.