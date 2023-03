Ukraina kultuurikeskuse juht: peame probleeme lahendama, mitte neid juurde tekitama

Tallinnas Laboratooriumi tänaval asuv Ukraina kultuurikeskus on kui põlis-Ukraina kultuuri oaas vanalinna müüride vahel. Seal tegutsevad paljud ukrainlaste kultuuriseltsid ja ka kirik. Keskuse juhataja Bogdan Ljutjuk ütleb Postimehele, et nende uks on alati avatud kõigile, mitte ainult ukrainlastele. Siin teevad kaevikuküünlaid ja kõike muud kodu-ukrainlastele vajalikku nii laeval elavad sõjapõgenikud kui ka kohalikud eestlased, valgevenelased ja venelasedki, kel soov abistada.