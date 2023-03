Kohus: palgaläbirääkimisi võib pidada ka väiksema ametiühinguga

«Pingutati kõvasti, et me koos teistega laua taha ei istuks,» mainis õdede liidu juht Anneli Kannus. Ta lisas, et kuigi üle 3600 liikmega kutseliitu ei oleks justkui pidanud eirata saama, ometi nii läks – palgalepe sõlmiti õdede liidu seljataga. Õdesid esindas ühistel kõnelustel tagasihoidlikumate nõudmistega tervishoiutöötajate kutseliit. «Ent sinna kuulub kolm korda vähem õdesid kui meie organisatsiooni,» märkis Kannus.