Zelenskõi sõnul sunnitakse Venemaa rünnakute eest vastutama

Riigipea märkis, et viibis 27. märtsil Zaporižžjas raketirünnaku tabamuste paigas.

«Tavalised elumajad. Põlenud, osaliselt kahjuks hävinud. Kümned inimesed said selles hullumeelses Vene õhulöögis vigastada. Terroristid teadsid täpselt, kuhu nad oma raketid sihivad,» tõdes riigipea. Presidendi andmetel on abi palunud üle 400 inimese.

«Oli valus vaadata, mida Venemaa tsiviilelanike vastu korda saadab. Kuid kõik meie eesliinil olevad sõdurid, keda me täna Zaporižžjas külastasime, teavad täpselt, mida neil on vaja teha vaenlase väljaajamiseks meie maalt. Ja see juhtub,» ütles riigipea.