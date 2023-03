FOTOD ⟩ Katsetus algas: Nõmme veevarustus viidi 12 tunniks üle Ülemiste joogiveele

Hädaolukorra katsetuse on kooskõlastanud terviseamet, mupo, Tallinna kommunaalamet, päästeamet ja Nõmme linnaosavalitsus ning arvesse on võetud teadlaste seisukohti. Kõik osapooled on seni ühel meelel, et katsetus on hädavajalik Nõmme joogiveega varustatuse tagamiseks hädaolukorraks. Samuti on kõik ametid ühel meelel, et see katsetus kaalub üles teadaolevad mikrobioloogilised riskid, sest see viiakse läbi bakteritele väga ebasoodsates tingimustes.

Mikrobioloogiadoktori Kai Künnis-Berese sõnul on mikrobioloogiline risk küll olemas, aga kuna katsetuse ajal ja pärast seda on täidetud ennetustegevused, siis loeb ta katsetuse julgeoleku kaalutlustel vajalikuks. «Kraanivesi on Tallinnas ja terves Eestis kvaliteetne ja kasulik inimese tervisele ning alati tuleks eelistada kraanivett pudeliveele,» lisas teadlane.

Tallinna Vee tootmisjuhi kirjeldusel läbib Ülemiste vesi põhjaliku puhastusprotsessi, milleks kulub ligi 17 tundi. Ülemiste veepuhastusjaamas desinfitseeritakse vett kaks korda. Esimeses etapis osoneerimisega ja veepuhastusprotsessi lõpus kloreerimisega. Kahes etapis toimub bakterite hävitamine, mis tagab joogivee mikrobioloogilise puhtuse. Ülemiste veepuhastusjaamas puhastatud joogivett tarbib iga päev 90 protsenti Tallinna ja lähivaldade elanikest. Tallinna Vesi võtab aastas ligi 3100 veeproovi, millest 99,8 protsenti vastas eelmine aasta kõikidele seadusest tulenevatele kvaliteedinõuetele.

Tallinna Vesi kinnitas, et Nõmme elanike kraanidesse jõudev vesi vastab nõuetele.

Eestis on 25-aastane kogemus segunenud pinna- ja põhjavee kvaliteedi osas ning ükski vee kvaliteedikontroll (akrediteeritud laborid, terviseamet) ei ole tuvastanud ohtu segunenud veest inimese tervisele, teatas Tallinna Vesi: «Tallinnas on mitu piirkonda, kus segatakse omavahel pinna- ja põhjavett. Näiteks Pirita piirkonna veevarustus baseerub juba aastakümneid nii põhja- kui ka pinnaveest toodetud joogiveel. See on loomulik veevarustuse tagamise protsess ning sellega pole kaasnenud kõrvalekaldeid vee kvaliteedis. Pirita piirkonnas võetakse veeproove kaks korda kuus ning AS Tallinna Vesi kinnitab, et veekvaliteet on seal alati olnud kõrgel tasemel,» ütles Ruubel.

Veevarustus katsetuse ajal ei katke. Küll aga võib veesuuna muutumine ja surve mõningane kõikumine ajutiselt mõjutada joogivee hägusust. See on ajutine ega ole tervisele ohtlik, teatas vee-ettevõte.