Sünnitusmajade Fond kutsub kõiki isasid oma tervist kontrollima - nii on võimalik teha head ka Eesti sünnitusmajadele

Sünnitusmajade Fond on loonud koostöös Confido Meditsiinikeskusega kampaania , millest saavad kasu nii (vana)isad kui ka sünnitusmajad üle terve Eesti. Iga praeguse või tulevase isa ja vanaisa eest, kes kontrollib oma tervist Confidos, annetab meditsiinikeskus omakorda Sünnitusmajade Fondile 10 eurot.

Kampaania tervisepartner on Confido, kes on pannud huvilistele välja valiku tervisekontrolli pakette. Rohkem infot tervisepakettide kohta on võimalik lugeda siit: confido.ee/isadetervis