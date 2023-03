VÄLKVIDEO ⟩ Ratas: pean oma kandideerimise üle veel mõtlema ja aru pidama

Ratas lausus, et tema arvates ei oleks vaja erakorralise kongressiga kiirustada, enne tuleks analüüsida olukorda, teha ära vajalikud muutused ning panna paika uued suunad. Ta meenutas, et kandideeris erakonna juhiks vähem kui aasta tagasi. «Ma olen valmis kindlasti kandideerima, aga eks me peame vaatama, mis on kõige õigem ja parem erakonnale.»